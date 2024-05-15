Fas\'ta İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırıları protesto edildi

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Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Fas'ta Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine " Refah'a kara harekatına hayır" sloganıyla gösteri düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan göstericiler, İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinlilerin insani ve sosyal açıdan çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'ne yardım gönderilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Göstericiler, Filistinlilerin direnişini ve kararlılığını öven sloganların yanı sıra"Ey Direniş, yürü, zafere ve kurtuluşa doğru yürü", "Yaşasın Filistin", "Filistin satılık değildir, işgale hayır, normalleşmeye hayır", "Gururlu Gazze'ye, gururlu direnişe Filistin selamı" ve "Kurtuluşun ve fedakarlığın sembolü olan Gazzeli kadınlara selam olsun." gibi sloganlar attı.

Gösteri sırasında onlarca Faslı, İsrail'in Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara harekatının önlenmesi ve Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.