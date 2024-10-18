Fas'ta İsrail'in Saldırılarına Protesto

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Fas'ın birçok kentinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırılarını protesto etti.

Ümmetin Sorunlarına Destek Heyetinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Kazablanka, Tanca, Fas, Miknas, Sidi Yahya, Burkan, Vecde ve Ekadir kentlerinde cuma namazından sonra gösteriler düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde bir yıldan fazla süren İsrail soykırımını ve ablukasını protesto eden Faslı göstericiler, İsrail ordusunun Filistinli sivillere yönelik saldırılarının ateşkesle son bulması talebinde bulundu.

Filistin direniş grupları ve Filistin halkıyla dayanışma sloganları atan göstericiler, "Filistin özgür, normalleşme utanç kaynağıdır", "Ey Müslümanlar, Mescid-i Aksa'da yardım istiyor.. Sesini duyan var mı?", "Cibaliya Mülteci Kampı fedakarlık ve direnişin adresidir" ve "Hepimiz Gazzeliyiz, hepimiz Filistinliyiz." şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.