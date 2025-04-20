Fas'ta Maersk Gemisine Protesto

Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'e askeri malzeme taşıdığı iddia edilen Danimarkalı Maersk şirketine ait geminin, Tanca Akdeniz Limanı'na (Tanger Med) demirlemesini protesto etti.

Filistin için Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısıyla bir araya gelen Faslılar, Akdeniz'in en büyük limanı olan Tanca Akdeniz Limanı yakınlarında ve Kazablanka kentinde yürüyüş düzenledi.

Ellerinde Filistin ve Fas bayraklarıyla yürüyen ve geminin limana demirlemesini istemeyen göstericiler, "Silah sevkiyatını durdurun, Filistin halkına karşı yürütülen soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı ve "Halk gemiyi batırmak istiyor" sloganları attı.

Fas medyasında önceki günlerde yer alan haberlerde, geminin herhangi bir silah taşımadığı ve Tanca Akdeniz Limanı'na yatırım yapan bir Norveç şirketine ait olduğu öne sürülmüştü.

Gemiyi işleten Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk de yaptığı açıklamada, İsrail'e silah veya mühimmat taşıyan bir geminin Tanca Akdeniz Limanı'na demirlediği iddialarını yalanlamıştı.