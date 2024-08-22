Fas'ta Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Fas'ta, 1969'di Mescid-i Aksa'nın kundaklanarak yakılmasının 55. yıl dönümünde "Mescid-i Aksa ile Dayanışma Haftası" etkinlikleri çerçevesinde gösteri düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşu Filistin için Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısı üzerine, çok sayıda Faslı, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplandı.

Mescid-i Aksa'ya koruma sağlanması talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik ihlallerinin durdurulmasına ilişkin sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşına destek veren Batılı ülkeleri kınayarak, Arap ve İslam dünyasına İsrail'in bu savaşını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Faslılar, gösteri boyunca Mescid-i Aksa ve Hamas'ın suikastle öldürülen lideri İsmail Heniyye'nin fotoğraflarını taşıdı.

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan Filistin için Ulusal Eylem Grubu Üyesi Aziz Hinnavi, Arap ve İslam dünyasına Mescid-i Aksa'ya koruma sağlamak ve Filistin halkına destek olmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Hinnavi, Fas başta olmak üzere Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine işaret ederek, bu normalleşme sürecinin durdurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı radikal Siyonist Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.

Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi" olarak bilinen doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eser de olmak üzere tüm eserler yanıp kül olmuştu.