Fas'ta Muhalefet Lideri İsrail'i Tehdit Olarak Nitelendirdi

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Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail'in "tüm Arap ülkeleri için tehdit oluşturduğunu" belirtti.

Benkiran'ın PJD'nin başkent Rabat'ta bulunan merkezinde, İsrail'in Yemen'in Hudeyde şehrine yaptığı saldırı sonrasında yaptığı konuşma, partinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

İsrail'in Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde Limanı'na yönelik yaptığı saldırı sonrasında konuşan Benkiran, " Filistin'in desteklenmesi ve terk edilmemesi" çağrısında bulundu.

Benkiran, "Sadece Filistin'deki tüm Filistinlileri tehdit etmekle kalmayan İsrail, tüm Arap ülkeleri için tehdit oluşturuyor." şeklinde konuştu.

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, sosyal medya hesabından Hudeyde'deki saldırı sonrası çıkan yangınların fotoğrafını paylaşarak "Bu, tüm Orta Doğu'ya bir mesajdır." açıklamasında bulunmuştu.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas'ta iktidarın büyük ortağı PJD'den Benkiran ise İsrail ile diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda "İsrail'le normalleşme konusunda devletin karşısında durmayacağız ve devleti kınayan bir pozisyon almayacağız." ifadeleriyle çekimser kalmıştı.

Ülkede 2011'den beri iktidarda olan PJD, 2021 yılında yapılan 395 koltuklu mecliste sadece 13 milletvekili çıkarabilmiş ve muhalefet saflarına geri dönmüştü.