Fas'ta Mühimmat Düşmesi Panik Yarattı

Fas'ın güneyinde, Batı Sahra bölgesinde yer alan Semara kentinin çeşitli noktalarına dört mühimmat parçası düştü.

Olayda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmezken, bölgede konuşlu Birleşmiş Milletler Batı Sahra Misyonu (MINURSO) olay yerlerinde inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, mühimmat parçaları Lazab Mahallesi çevresine, MINURSO karargahının yakınına ve Semara Havaalanı civarına isabet etti. Yerel kaynaklar, olay öncesinde kentte patlama seslerinin duyulduğunu ve sıcak hava dalgasının etkili olduğu bölgede panik yaşandığını aktardı.

Parçaların boş arazilere düştüğü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yerel idare ve güvenlik birimleri olayın ardından bölgeye sevk edilerek inceleme başlattı.

Polisario Cephesi saldırıyı üstlendi

Polisario Cephesi'nin yayın organı olarak bilinen Sahra Haber Ajansı (SPS), Semara'da Fas askerlerine yönelik saldırı düzenlendiğini ve operasyonun Polisario tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Sahra Halk Kurtuluş Ordusu" adlı silahlı grupların Fas'a ait askeri hedefleri vurduğu, can ve teçhizat kaybına yol açtığı öne sürüldü.

Birleşmiş Milletler'e bağlı MINURSO misyonu, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri eşliğinde mühimmatların düştüğü alanlara saha ziyareti gerçekleştirdi. İncelemelerde mühimmat türleri, patlama noktaları ve ateşkesin ihlal edilip edilmediği değerlendirildi.

Hazırlanacak teknik raporun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından her yıl BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve ekim ayında tartışılması beklenen yıllık Batı Sahra raporunda yer alması bekleniyor.

MINURSO misyonu hakkında

Batı Sahra'da Referandum için Birleşmiş Milletler Misyonu (MINURSO), Fas ile Polisario Cephesi arasında 1991 yılında varılan ateşkes doğrultusunda, BM Güvenlik Konseyi'nin 690 sayılı kararıyla kuruldu. Misyon, Batı Sahra halkının bağımsızlık ya da Fas'a entegrasyon yönünde karar vereceği bir referanduma hazırlık sürecini yönetmekle görevlendirildi. Sivil, askeri ve polis unsurlarından oluşan bütünleşik yapısıyla faaliyetlerini sürdüren MINURSO, Genel Sekreter'in Özel Temsilcisi tarafından yönetiliyor.