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- Fas'ta sel felaketi: 4 ölü, 14 kayıp

RABAT - Fas'ın güneydoğusundaki Tata eyaletindeki etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi kayboldu.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta etkili olan şiddetli yağışlar felaketi de beraberinde getirdi. Ülkenin güneydoğusundaki Tata eyaletindeki selde ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti. Sellerin bölgedeki birçok köyü sular altında bırakması sonucu ise en az 14 kişi kayboldu. Yetkililer, Tata'nın Aoukerda köyünde 8 evin yıkıldığını belirtti. Sel sularının bastığı ev ve işyerlerinde büyük hasar meydana gelirken, çok sayıda araç akıntıya kapılarak sürüklendi.