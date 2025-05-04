Fas'ta Stadyum Olayları: 17 Gözaltı

Fas'ta Wydad Casablanca ile AS FAR takımları arasında dün oynanan maçta çıkan olaylara karıştığı iddiasıyla 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fas devlet televizyonu, Kazablanka Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya yer verdi.

Açıklamada, Kazablanka'daki 5. Muhammed Stadyumu'nda gerçekleşen Wydad-AS FAR karşılaşmasının ardından yaşanan olaylara karıştığı şüphesiyle 5'i reşit olmayan 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların arbede çıkarma, kamu malına zarar verme, kamu çalışanlarına saldırma, yasaklı madde ve kesici alet bulundurma gibi suçlara karıştığından şüphelenildiği aktarıldı.

Ayrıca güvenlik görevlilerine taş attığı ve yaralanmasına sebebiyet verdiği şüphesiyle de gözaltına alınanlar olduğu ifade edildi.

Yetkililerin stadyum çevresinde refakatsiz şekilde 104 çocuğu yakaladığı daha sonra yasal prosedürlere göre velilerine teslim ettiği belirtildi.

Kazablanka'daki 5. Muhammed Stadyumu'nda oynanan maçta Wydad, AS FAR'ı 2-1 yenmişti.