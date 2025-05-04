Fas'ta Stadyum Olayları: 17 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas'ta Stadyum Olayları: 17 Gözaltı

Wydad-AS FAR maçında çıkan olaylar sonucu 17 kişi gözaltına alındı, 104 çocuk da güvenliğe alındı.

04.05.2025 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta Wydad Casablanca ile AS FAR takımları arasında dün oynanan maçta çıkan olaylara karıştığı iddiasıyla 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fas devlet televizyonu, Kazablanka Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya yer verdi.

Açıklamada, Kazablanka'daki 5. Muhammed Stadyumu'nda gerçekleşen Wydad-AS FAR karşılaşmasının ardından yaşanan olaylara karıştığı şüphesiyle 5'i reşit olmayan 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların arbede çıkarma, kamu malına zarar verme, kamu çalışanlarına saldırma, yasaklı madde ve kesici alet bulundurma gibi suçlara karıştığından şüphelenildiği aktarıldı.

Ayrıca güvenlik görevlilerine taş attığı ve yaralanmasına sebebiyet verdiği şüphesiyle de gözaltına alınanlar olduğu ifade edildi.

Yetkililerin stadyum çevresinde refakatsiz şekilde 104 çocuğu yakaladığı daha sonra yasal prosedürlere göre velilerine teslim ettiği belirtildi.

Kazablanka'daki 5. Muhammed Stadyumu'nda oynanan maçta Wydad, AS FAR'ı 2-1 yenmişti.

Kaynak: AA

Casablanca, Güvenlik, 3-sayfa, Futbol, Güncel, Çocuk, Hukuk, Spor, Kamu, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Stadyum Olayları: 17 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 02:55:07. #7.12#
SON DAKİKA: Fas'ta Stadyum Olayları: 17 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.