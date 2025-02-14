Fas'ta Yapay Zeka ile Sanal Politikacılar

Güncel

Fas'ta kamu kurumları ve siyasi partiler, etki alanlarını genişletmek ve gençlerle daha hızlı iletişim kurmak amacıyla yapay zeka kullanarak oluşturdukları sanal karakterleri devreye aldı.

Ülkedeki kamu kurumlarından Fas Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile hükümetteki koalisyon ortağı İstiklal Partisi, geçen ay sanal karakterleri kullanarak iletişim kurma etkinlikleri yürüttü.

Fas Ekonomik ve Sosyal Konseyi "Ruya" isimli bir karakter tasarımıyla çalışmalarını yürütürken, İstiklal Partisi ise tasarladığı "Amal" ve "Hakim" isimli karakterlerle faaliyetlerini başlattı.

Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin Facebook hesabından paylaşılan "Ruya" isimli sanal karaktere ait videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Selamunaleykum, ben sanal karakter Ruya. Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin iletişim ekibine katıldım. Konseyin faaliyetleriyle ilgili son gelişmeleri sizinle paylaşacağım, konseyin yapay zekayla ilgili görüşleri gibi."

İstiklal Partisi ise başkent Rabat'taki bir parti buluşmasında tasarladığı sanal karakterini siyasi çalışmalarda kullanıma sundu. Bunu da 2026 yılında gerçekleşecek genel seçimlerden bir buçuk yıl önceye denk getirdi.

İstiklal Partisi'nin sanal karaktere ait yayımladığı ilk videoda da şu ifadeler kullanıldı:

"Ben Amal, İstiklal Partisi'nin dijital kadın aktivistiyim. Ben de Hakim, İstiklal Partisi'nin dijital erkek aktivistiyim. İstiklal Partisi tarafından yapay zeka teknolojisiyle tasarlandık ki Fas'ta ilk dijital aktivistler olalım. Partinin başlattığı iddialı ve yenilikçi girişimi sizlere sunuyoruz. Bu girişim, Fas'ın geleceğine dair gençlerin vizyonlarını ifade eden toplumsal bir sözleşmeyi formüle etmeyi hedefliyor."

Tek hedef ve ortak kitle

Siyasi çalışmalarla ilgilenen uzmanlara göre, Ekonomik ve Sosyal Konseyi ve İstiklal Partisi'nin yapay zekayla başlattıkları sanal deneyimlerin ikisinde de hedef aynı: Dinamik yöntemle kurumsal düşünceleri Faslı gençlere sunmanın yanı sıra gençleri siyasi çalışmalara teşvik etmek.

Bu girişimlerin Faslı gençlerin siyasi çalışmalara katılma konusundaki isteksizliklerinin tersine, dijital içerik tüketimine bağlılıklarının artması üzerine ortaya çıktığı belirtiliyor.

İstiklal Partisi'nden milletvekili Melike Hayyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu girişimle ulusal düzeyde ilk dijital aktivisti kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

"Girişimle, İstiklal Partisi ile gençler başta olmak üzere toplum arasında iletişim yollarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." diye konuşan Hayyan, "girişimin, aynı zamanda sosyal medya ve çeşitli dijital araçların kullanıcıları için kaçınılmaz hale gelen yapay zekadan yararlanmayı hedeflediğini" ifade etti.

Yapay zekayla oluşturulan sanal kişiyi kullanarak parti faaliyetleri ve duruşlarını gençlere aktaracaklarını dile getiren Hayyan, "girişimin gençleri siyasi çalışmalara ikna etmeye katkı sunacağını" kaydetti.

Hayyan, "Amal" ve "Hakim" karakterlerinin gençler için özel bir sosyal sözleşme olarak ilan edildiğine dikkat çekerek, bunun, gençlere yönelik bir sosyal program hazırlanmasını, onların seslerini duyurmayı, hedef ve beklentilerini ifade etmelerini amaçlayan bir sözleşme olduğunu belirtti. Hayyan ayrıca, kamu politikalarının oluşturulmasına ve geleceğin vizyonunun şekillendirilmesine gençlerin katılımını sağlamayı içerdiğini açıkladı.

Hayyan'a göre, söz konusu girişim sosyal medya platformlarında büyük etkileşim alırken, çok sayıda kullanıcı ise yorumlar ve yanıtlar aracılığıyla bu etkileşime katıldı.

Bağımsız bir araştırma kuruluşu olan Sunergia'nın yaptığı araştırmaya göre, Fas'taki sosyal medya kullanıcılarının sayısı 2024'te toplam nüfusun yaklaşık %80'ine ulaşmış olup, yaklaşık 37,8 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre, Fas'ta en çok kullanılan platformların başında yüzde 76'lık bir oranla anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geldiği, bunu yüzde 65'le Facebook, yüzde 40'la Instagram, yüzde 19'ya TikTok ve yüzde 10'la Telegram izliyor.

Fas hükümetine bağlı Yüksek Planlama Komisyonu tarafından düzenlenen 2024 Genel Nüfus ve Konut Sayımı sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri nüfusun içerisinde cep telefonu kullananların oranı yüzde 84,4 olarak izlendi.

Kapsamlı bir strateji yürütülmesi gerekiyor

Dijital iletişim alanında çalışan Faslı araştırmacı Gassan Belşeheb ise sanal karakterler tasarlamanın aslında, dijital içeriklere çok yakın olan gençlerin dikkatini çekmeyi ve ayrıca gençlerin siyasete karşı isteksizliği nedeniyle siyaset dünyasını onlara yakınlaştırmayı amaçladığını belirtti.

Belşeheb, "Bu girişimin amacı, siyasi ve kurumsal söylemi, çoğunlukla siyasi çalışmalardan uzak kalan genç yaş gruplarına yaklaştırmak." diye konuştu.

Sanal karakterler oluşturulmasının bütünsel stratejinin sadece bir parçası olduğunu kaydeden Belşeheb, girişimin başarısının sadece sanal bir karakter yaratmaya bağlı değil, entegre bir dijital iletişim stratejisi, sürekli takip, izleyiciyle günlük etkileşim ve gençlerin ilgi ve sorunlarına gerçekten değinen içerikler sağlamayı gerektirdiğini anlattı.

Belşeheb ayrıca, oluşturulan sanal karakterler üzerinden yürütülen girişimin sunduğu içeriklerin "geleneksel propaganda rolünün" ötesine geçip gençler ve siyasiler arasında güven krizini çözerek bu itibarı artırmaya doğru ilerlemesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Son teknoloji trendlerine uygun olmalı

Faslı araştırmacı ayrıca, oluşturulan sanal karakterlerin "güven inşa etme ve gençlerle diyaloğa ciddi şekilde dahil olma yeteneğine sahip, sundukları şeylerde etkileşimli ve şeffaf olmaları" gerektiğini vurguladı.

Belşeheb, girişimdeki asıl zorluğun ise, geleneksel reklamcılık rolünün ötesine geçmek olduğunu aktararak, bu karakterlerin küresel uygulamalarla karşılaştırıldığında kalitesinin başarıda belirleyici olacağını söyledi ve bu alandaki en son teknolojiler ve trendlerle uyumlu olmasının önemine dikkati çekti.