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Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi, İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi, İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı

Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası insan hakları kurumlarına İsrail'in bu suçları belgelemeleri çağrısında bulundu. Hareket, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu Hamza'nın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Fas\'taki Adalet ve İhsan Hareketi, İsrail\'in Gazze\'deki gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı
08.01.2024 - 13:55,
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Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "sivillere, çocuklara, kadınlara karşı işlediği suçları ve saldırılardaki başarısızlığını örtbas etmek ve medyayı gerçekleri duyurmaktan vazgeçirmek" amacıyla gazetecileri öldürdüğünü belirtti.

Ülkenin en büyük İslami cemaati Adalet ve İhsan Hareketi, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza'nın dün İsrail saldırısında öldürülmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, Filistinli gazeteciler Hamza ed-Dahduh ile Mustafa Süreyya'nın hedef alınması "gazetecileri gerçeği aktarmaktan alıkoymaya çalışan İsrail'in işlediği kasıtlı bir savaş suçu" olarak nitelendirildi.

İsrail'in gazetecileri öldürerek, "sivillere, çocuklara, kadınlara karşı işlediği suçları ve saldırılardaki başarısızlığını örtbas etmeyi" amaçladığı vurgulanan mesajda, uluslararası insan hakları kurumlarına "İsrail'in yargılanabilmesi için bu suçları belgelemeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail uçaklarının dün Han Yunus'ta görev başındaki gazetecileri taşıyan bir aracı vurması sonucu gazeteciler Hamza ed-Dahduh ile Mustafa Süreyya hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin basın ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 110 gazeteciyi öldürdüğünü duyurmuştu.

Güney Afrika, İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Fas, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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