Fas\'tan Tahta Çıkış Kutlaması

Fas'ın Ankara Büyükelçiliğince Kral 6. Muhammed'in tahta çıkışının 27. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Lazreq, tahta çıkışın anılmasının Fas halkı için ulusal bir bayram kutlamasının ötesinde bir anlam taşıdığını belirterek, bu günün aynı zamanda taht ile halkı birbirine bağlayan güçlü tarihi bir bağ olduğunu dile getirdi.

Lazreq, bu bayramın daima daha gelişmiş ve daha müreffeh bir Fas'ın umut vadeden perspektiflerini ele almak için ayrıcalıklı bir zaman dilimini temsil ettiğini söyledi.

Ülkesinin 2026'da da pek çok alanda yeni başarılar elde ettiğine ve konumunu güçlendirdiğine işaret eden Lazreq, Afrika Kalkınma Bankası tarafından yayımlanan bir rapora göre Fas'ın Afrika'nın en gelişmiş endüstriyel ekonomileri arasında ilk sıraya yükseldiğini aktardı.

Lazreq, Fas'ın yaklaşık 20 milyon turisti ağırlayarak bir önceki yıla göre yüzde 14'lük bir artış kaydettiğini belirterek, ülkesinin İspanya ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası öncesinde bu sayıyı 2030'a kadar 30 milyon turiste çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Fas, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmanın tarihi bir dönüm noktası niteliğinde olduğuna işaret eden Lazreq, bunun Fas'ın kültürel miras zenginliğini, tarihi şehirlerini, özgün sanatlarını, geleneksel el sanatlarını, gastronomi kültürünü ve misafirperverliğini tanıtmak adına olağanüstü bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Lazreq, bu yılki tahta çıkış kutlamasının Türkiye ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne denk gelmesinin özel bir anlam taşıdığına dikkati çekerek, iki ülkeyi birbirine bağlayan derin tarihi bağları, işbirliğini ve ortaklıklarını güçlendirme yönündeki ortak iradeyi yineledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bugün özellikle ekonomik ve ticari alanlarda güçlü bir ivme kazandığına işaret eden Lazreq, ticaret hacminin bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını, yatırımlarda da artış olduğunu ifade etti.

Lazreq, Fas-Türkiye ilişkilerinin insani bir boyutu da olduğuna değinerek, karşılıklı turist sayısındaki sürekli artışın her iki halkın birbirlerinin kültürlerine duyduğu ilgiyi gösterdiğini dile getirdi.

Büyükelçi Lazreq, Fas ve Türkiye'nin çok taraflılığın güçlendirilmesi, medeniyetler arası diyaloğun teşvik edilmesi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki zorlukların birlikte ele alınması konusunda ortak bir vizyonu paylaştığını aktardı.

Lazreq, 2016'da Fas'ın Marakeş kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP22) düzenlendiğini anımsatarak, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak Türkiye'ye başarılar diledi.