Fas, Ülkenin İlk Arkeolojik Haritasını Çıkardı - Son Dakika
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Fas, Ülkenin İlk Arkeolojik Haritasını Çıkardı

Fas Gençlik ve Kültür Bakanlığı, ülkenin anıt, arkeolojik alan ve ulusal kültürel mirasını içeren ilk arkeolojik haritasının hazırlandığını duyurdu. Harita, Polisario Cephesi ile tartışmalı Batı Sahra bölgesindeki Dahla kenti başta olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinde belirlenmiş arkeolojik alanları içermektedir. Harita projesi, arkeolojik alanların yok olmasıyla mücadele etmek ve arkeolojik alanların belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmektedir.

13.07.2024 03:03
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Fas, ülkenin anıt, arkeolojik alan ve ulusal kültürel mirasını içeren ilk arkeolojik haritasının çıkarıldığını açıkladı.

Fas Gençlik ve Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ulusal kültürel miras envanteri ve arkeolojik anıtların iyi yönetimi çerçevesinde ülkenin ilk ulusal arkeolojik haritasının hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, haritanın, bilinen arkeolojik alanların tespit edilmesi amacıyla hazırlandığına dikkat çekilerek, haritanın Polisario Cephesi ile tartışmalı Batı Sahra bölgesindeki Dahla kenti başta olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinde daha önce belirlenmiş birçok arkeolojik alanı içerdiği vurgulandı.

Haritanın güncellendikten sonra ülkenin diğer bölgelerindeki arkeolojik alanları da içereceği ifade edilen açıklamada, Gençlik ve Kültür Bakanlığının dijital harita projesini de geliştirmeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, projenin, arkeolojik alanların yok olmasıyla mücadele etmek için bir uyarı sistemi kurmayı hedeflediğine işaret edilerek, bunun öncelikli arkeolojik alanların belirlenmesine katkıda bulunacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas, Ülkenin İlk Arkeolojik Haritasını Çıkardı - Son Dakika

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