Fas, Uzay Komitesine Başkan Seçildi - Son Dakika
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Fas, Uzay Komitesine Başkan Seçildi

26.06.2025 19:58
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Fas, BM Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi başkanlığına seçildi. Refik Ekrem yönetiminde uzay işbirliği ele alınacak.

Fas, Birleşmiş Milletler (BM) Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesinin (UBAKK/COPUOS) 68'inci oturumu başkanlığına seçildi.

Fas Kraliyet Uzay Gözlem Merkezi Direktörü Prof. Dr. Refik Ekrem, Viyana'da 2 Temmuz'a kadar sürecek oturuma, Afrika Grubu'nun oy birliğiyle verdiği destekle başkan seçildi.

Toplantılarda, uzayın barışçıl kullanımı için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, uzay araştırmaları ve inovasyon, su kaynakları yönetimi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınıyor.

Ayrıca, BM sistemi içinde uzay teknolojilerinin kullanımı, "Uzay 2030" Gündemi ve Genel Kurula sunulacak UBAKK raporu gündemde yer alıyor.

Fas'ın Viyana'daki Daimi Temsilciliği, BM Uzay İşleri Ofisi ile işbirliği içinde "Afrika Uzay Gelişimini Kutlamak: Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Küresel Bir Uzay Sektörüne Doğru" başlıklı bir yan etkinlik düzenleyecek.

Viyana'daki Komite toplantısına Türkiye'den de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansından yetkililer katılıyor. Türkiye 2026 yılında 77. Uluslararası Uzay Kongresine Antalya'da ev sahipliği yapacak.

Fas'tan kolektif eylem vurgusu

Fas'ın BM ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İzzeddin Farhan, dış uzayın tüm potansiyelinden yararlanmanın en etkili yolunun kolektif eylem olduğunu belirtti.

Farhan, "Uzay bilimi, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme alanlarında uluslararası işbirliği, küresel eşitsizliklerin giderilmesi ve uzayın barışçıl amaçlarla kullanımı için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fas'ın, çok taraflı yapıları destekleme konusundaki taahhüdünü yinelediğini kaydeden Farhan, yaklaşan UNISPACE IV konferansına verdikleri güçlü desteği dile getirdi.

Afrika'da uzman yetiştirme hedefi

Farhan, Fas'ın Afrika Uzay Ajansı ve Afrika Uzay Konseyi aracılığıyla bölgesel işbirliğine aktif katkı sunduğunu ifade ederek, başkent Rabat'ta bulunan CRASTE-LF (Fransızca Konuşan Afrika Ülkeleri için Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Eğitimi Bölgesel Merkezi) aracılığıyla 2000 yılından bu yana çok sayıda uzmana eğitim verildiğine işaret etti.

Sadece 2024 yılında 10 Afrika ülkesinden 89 öğrenci, uzay alanındaki yüksek lisans programlarına kabul edildi. Fas, önümüzdeki dönemde CRASTE-LF bünyesinde uzay hukuku ve politikası üzerine kısa kurslar ve atölyeler düzenlemeyi planlıyor.

UBAKK hakkında

UBAKK, BM Genel Kurulu tarafından 1959'da kuruldu. 92 üye devleti ve 42 gözlemci örgütü bulunan Komite, dış uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını teşvik etmeyi, uzay faaliyetlerine dair uluslararası işbirliğini geliştirmeyi ve bu faaliyetlerin hukuki çerçevesini tartışmayı amaçlıyor.

Komitenin Bilimsel ve Teknik Alt Komitesi ile Hukuk Alt Komitesi, teknik gelişmelerin izlenmesi ve yasal çerçevenin güncellenmesi yönünde çalışmalar yürütüyor. Komite faaliyetleri BM Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) tarafından koordine ediliyor.

Türkiye, 1977'den bu yana UBAKK üyesi konumunda ve Komite tarafından hazırlanan beş temel uzay anlaşmasının tümüne taraf olan 16 ülkeden biri.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Teknoloji, Güncel, Dünya, Çevre, Uzay, Fas, Son Dakika

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