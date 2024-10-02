Fas ve İngiltere’den Savunma İşbirliği Toplantısı

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Fas ile İngiltere, savunma alanında işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Fas ordusundan yapılan açıklamaya göre, Fas Savunma Bakanı Abdullatif Ludey İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Baş Askeri Danışmanı Edward Algren ile Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşmede yetkililer bölgesel güvenlik durumunu ve savunma alanında ikili işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Açıklamaya göre, Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Güney Bölgesi Komutanı Muhammed Bariz de Rabat'ta Algren ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bariz ile Algren, Fas ve İngiltere silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği çeşitliliğini ve ortak askeri tatbikatları masaya yatırdı.