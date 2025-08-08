Fas ve Yemen'de Gazze için protestolar - Son Dakika
Fas ve Yemen'de Gazze için protestolar

08.08.2025 22:18
Fas ve Yemen'de on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Fas ve Yemen'de on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek için gösteri ve yürüyüşler düzenledi.

Sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu'nun çağrısıyla binlerce Faslı, Tetuvan, Tanca, Kazablanka, Taza ve Agadir'in de aralarında bulunduğu pek çok kentte sokağa indi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve izlediği aç bırakma siyasetini protesto eden göstericiler, "Gazze ve tüm Filistin topraklarındaki mazlumları destekleme" çağrısında bulundu.

Faslı göstericiler, "Ey Filistinli sana selam olsun", "Ruhum, ruhum ahdine sadıktır" ve "Yazıklar olsun sana, Gazze yok ediliyor" sloganları attı.

Yemen'deki Husiler, başkent Sana'da "Gazze'nin yanındayız, düşman komplolarına karşı koymaya hazırız" temasıyla gösteri düzenledi.

Gösteriye katılan binlerce Yemenli, Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını talep eden ve uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösteren pankartlar ile Yemen ve Filistin bayrakları taşıdı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, gösterilerin Sana'nın yanı sıra ülkenin Hudeyde, Taiz, Saada ve ed-Dala şehirlerinde de düzenlendiğini aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 330 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 359 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 824 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 318 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1772'ye çıktı, yaralıların sayısı da 12 bin 249'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

