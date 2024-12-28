Faşir'de İHA Saldırısı: 21 Ölü - Son Dakika
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Faşir'de İHA Saldırısı: 21 Ölü

Sudan'ın Faşir şehrinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı okula İHA saldırısı düzenlendi.

28.12.2024 18:47
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PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de, yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, saldırıyı ülkede 20 aydan fazla süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) düzenlediği belirtildi.

İHA saldırısının yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef aldığı kaydedilen açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan sivil toplum kuruluşu Darfur'daki Yerinden Edilmiş Kişiler ve Mülteciler Koordinasyonundan yapılan açıklamada, HDK'nin, Faşir'deki Ebu Şok Mülteci Kampı'na da topçu saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Kamptaki sağlık merkezinin de hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Faşir'de İHA Saldırısı: 21 Ölü - Son Dakika

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