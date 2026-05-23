Faslı Aktivistler, Küresel Sumud Filosu'na Coşkuyla Karşılandı

İsrail'in uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'na katılan Faslı 9 aktivist, ülkeye dönüşlerinde Kazablanka'da kalabalık bir grup tarafından coşkuyla karşılandı.

Kazablanka Havalimanı'nda toplanan kalabalık, aktivistleri sloganlar ve bayraklarla karşıladı.

"Faslı hafife alınamaz", "Dava sahibi onurlu insanlara selam olsun" ve "Küresel Sumud Filosu kahramanlarına selam olsun" şeklinde sloganlar atan kalabalık, filoya destek mesajları içeren pankartlar açtı.

Fas'taki Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu organizatörü Abdülhafiz es-Siryeti, karşılama sırasında yaptığı konuşmada, Küresel Sumud Filosu'na katılan herkesi takdir ettiklerini söyledi.

Yüzlerce aktivistin Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla denize açıldığına işaret eden Siryeti, Küresel Sumud Filosu^nun bu yöndeki çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Siryeti, Fas halkının Filistin'e desteğini çeşitli girişimlerle ortaya koyduğunu ve bu kapsamda düzenli olarak gösteriler düzenlediğini ifade etti.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.