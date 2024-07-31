Faslılar, İsmail Heniyye suikastını protesto etti

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Faslılar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını başkent Rabat'taki Meclis binası önünde protesto etti.

Sivil toplum kuruluşu Filistin Ulusal Eylem Grubu'nun davetiyle düzenlenen gösteriye katılanlar, Rabat'taki Meclis binası önünde toplanı.

Göstericiler, Heniyye'nin yanı sıra Mescid-i Aksa'nın ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ile Filistin bayrağı taşıdı.

"Heniyye suikastı Siyonist bir suç", "Özgür Filistin", "Gazze'ye saldırıları durdurun, soykırım savaşını durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Filistin halkı ve liderlerini hedef alan eylemleri karşısında uluslararası toplumun sessizliğinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Eylemde İsrail bayrağı yakılırken "Heniyye sen rahat ol mücadeleye devam edeceğiz", "Filistin davasına ihanet etmeyeceğiz", "Heniyye vasiyet etti: Filistin meselesini terk etme", "Tüm dünya boyun eğse bile İsrail'i tanımayacağız" gibi sloganlar atıldı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.