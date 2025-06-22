Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklama talebi

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Fatih Altaylı tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat kapsamında dün akşam gözaltına alınan Altaylı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma savcılığında 2 avukat eşliğinde ifadesi alınan Altaylı, Cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadı olmadığını öne sürdü.

Altaylı, bir araştırma şirketinin anket yaptığını, kendisi de bunun sonuçlarını sosyal medya kanalındaki yayınında paylaştığını söyledi.

Yayınında bu konuyla ilgili Türk halkının Tanzimat Dönemi'nden bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini, benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında, devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söylediğini dile getirdi.

Altaylı, Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini, eski dönemde padişahların dahi eleştirildiğini ifade ettiğini anlattı.

Bu sözlerin aynıları ya da benzerlerinin başkaları tarafından da söylendiğini iddia eden Altaylı, "Burada kesinlikle Cumhurbaşkanına tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanım yoktur. Herhangi bir ima dahi yoktur. Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihe bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim. Bu algı bozulmasından ve sözlerimin çarpıtılmasında şahsım sorumlu değildir." beyanında bulundu.

Savcılığa USB bellek içerisinde 3 dakikalık video sunduğunu belirten Altaylı, "Diğer, yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bunların kesilerek, anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur." ifadelerine yer verdi.

Savcılık, Fatih Altaylı'yı "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" maddesinin delaletiyle ve "tehdit" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Savcılık sevk yazısında Fatih Altaylı'nın videosundaki beyanlarına yer verildi.

Eyleminin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit" suçunu oluşturduğuna dikkat çekilen yazıda, ilgili yasal düzenlemenin gerekçe kısmı incelendiğinde mevcut düzenlemeyle "Cumhurbaşkanına karşı suikastta bulunulmasının kasten öldürme suçuna nazaran özel bir suç olarak tanımlandığı", bunun da açıkça belirtildiği aktarıldı.

Yazıda, "Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı veya Devlet Başkanlığı gibi devletin en yüksek makamını temsil eden zatın 'öldürülmesi' gibi bir sözcüğe kanunda yer vermemek için bu hususta öteden beri kullanılmasına alışılmış olan, suikast sözcüğünün tercih edildiği, aynı gerekçe metnin devamında yer alan maddenin gerekçesinin ise 'Cumhurbaşkanının şahsına karşı diğer bütün fiili saldırılar, yani hakaret dışında kalan tüm hareketler fiili saldırı olarak anlaşılmalıdır ve bu kapsamda cezalandırılmaktadır.' şeklinde yasa gerekçe düzenlemesinin mevcut olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kanunda geçen "Cumhurbaşkanına diğer fiili saldırılar" ifadesinin atılı suçu bir yandan kasten öldürme suçundan ayırdığı, öte yandan "ilgili suç" ifadesini kullanarak, belirsiz bir usulle diğer suçlara göndermede bulunduğu yazıda kaydedildi.

Yazıda, Altaylı'nın YouTube platformu hesabı üzerinden kullandığı ifadelerin "fiili saldırı" kavramına dahil olduğu, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğunun altı çizildi.

Olay

Fatih Altaylı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında önceki gün yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat gereği dün, gözaltına alınmıştı.