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Fatih Belediyesi Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Fatih Belediyesi Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen sazlı ve sözlü beste yarışmasında dereceye girenler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Yarışmada Dede Efendi Sözlü Eserler kategorisinde Ufuk Yürüç birinci olurken, Tanburi Cemil Bey Sazlı Eserler kategorisinde ise Oğuz Irmak birincilik ödülünü kazandı.

Fatih Belediyesi Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
24.01.2024 - 10:11,
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Fatih Belediyesinin Türk Sanat Musikisi tarihinin önemli isimleri Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey adına düzenlediği sazlı ve sözlü beste yarışmasında dereceye girenler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın yanı sıra seçici kurul üyeleri Mehmet Güntekin, Münip Utandı, Fikret Karakaya, İhsan Özer, Fatih Salgar, Özata Ayan, Hasan Esen, Birol Yayla ve Prof. Dr. Mustafa Çıpan katıldı.

Dede Efendi Sözlü Eserler ve Tanburi Cemil Bey Sazlı Eserler yarışmalarında 300'ü aşkın eser yer aldı. İlk 3'e giren besteler, Türk Sanat Müziği solistleri Canan Sezgin Geylan, İbrahim Suat Erbay, Aybige Demir Okan tarafından seslendirildi. Taner Sayacıoğlu, Lütfiye Özer, Ege Yıldız, Şükrü Özoğuz, Volkan Ertem, Murat Bağdatlı, Hüseyin Özkılıç ve Mert Nar'dan oluşan saz ekibi de eserlere eşlik etti.

Dede Efendi Sözlü Eserler yarışmasında birincilik ödülü, Ufuk Yürüç'ün Segah Beste çalışmasına verildi. Tokatlı Nuri'nin sözlerine yaptığı beste ile Erol Başara ikinci, Acemkürdi Murabba Beste eseriyle Semih Özdemir de üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Tanburi Cemil Bey Sazlı Eserler yarışmasında ise Oğuz Irmak'ın Ferahnak Saz Semaisi bestesi birinciliğe değer görülürken Özdemir Hafızoğlu'nun Hicazkar Saz Semaisi eseri ikinci, Hasan Soysal'ın Dilkeşide Peşrevi çalışması üçüncülük ödülünü aldı.

Yarışma, semt sakini iki musikişinas Dede Efendi ile Tanburi Cemil Bey'in hatıralarına saygı amacıyla her sene düzenleniyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Fatih Belediyesi Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Belediyesi Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey Beste Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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