Fatih Belediyesi Ramazan Öncesi Fırınları Denetledi

Kültür ve Turizm Bakanı: Antalya'da turizmde rekorlar kırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizmde rekorlar kırıldığını belirterek, geçen yıl 16 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını ve bu yıl için de çok iyi rezervasyonlar aldıklarını söyledi. Ersoy, Antalya'nın turizmde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, Elmalı ilçesindeki tarım sektörüne de önem verdiklerini ifade etti.