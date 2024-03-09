Fatih Belediyesi Ramazan Öncesi Fırınları Denetledi - Son Dakika
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Fatih Belediyesi Ramazan Öncesi Fırınları Denetledi

Fatih Belediyesi, ramazan öncesinde ilçedeki fırınlara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, fırınlarda ruhsat kontrolü, hijyen koşulları, ekmek gramajı ve çalışanların kılık-kıyafetine kadar birçok konuda incelemelerde bulundu. Fırın sahipleri ise kanuna uygun davrandıklarını ve ramazana hazırlık olarak pide fiyatlarını düşürdüklerini belirtti.

09.03.2024 14:47  Güncelleme: 14:48
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Fatih Belediyesi, ramazan öncesinde ilçedeki fırınlara yönelik denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ramazan ayı kapsamında ilçedeki fırınları denetledi.

Fırınlarda ruhsat kontrolü, hijyen koşulları, ekmek gramajı, çalışanların kılık ve kıyafeti, bone takılıp takılmadığı yönünde incelemeler yapan görevliler, ayrıca uyulması gereken hijyen kurallarıyla ilgili çalışanları bilgilendirdi.

İlçedeki fırın sahiplerinden Eyüp Baygın, kanuna uygun davrandıklarını, ruhsatlarının bulunduğunu, işleyişlerine devam ettiklerini belirterek, "Ramazana hazırlanıyoruz. Pidenin 250 gramı 15 liraya indi. Biz de öyle uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Fatih Belediyesi, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Belediyesi Ramazan Öncesi Fırınları Denetledi - Son Dakika

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