Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta'yı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi. Şüpheli, adli makamlar tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
09.01.2024 - 18:13,
Güncelleme: 18:14
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA