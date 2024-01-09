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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta'yı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta'yı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi. Şüpheli, adli makamlar tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta\'yı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
09.01.2024 - 18:13,  Güncelleme: 18:14
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta'yı bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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