Fatih Camisi\'nde Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı

FATİH Camisi'nde 2 kişiyi bıçakla yaralayan Ömer Salgın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğin tarafından tutuklandı.

Fatih Camisi'nde dün akşam imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan Ömer Salgın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Ömer Salgın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklan Salgın cezaevine gönderildi.