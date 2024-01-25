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Fatih Camisi'nde cami imamı ve cemaat üyeleri bıçaklandı, şüpheli hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika
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Fatih Camisi'nde cami imamı ve cemaat üyeleri bıçaklandı, şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Fatih Camisi'nde cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cemaat üyesi Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şüpheli hakkında 19,5 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame kabul edildi ve ilk duruşma 15 Mayıs'ta yapılacak.

Fatih Camisi\'nde cami imamı ve cemaat üyeleri bıçaklandı, şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
25.01.2024 - 13:07,  Güncelleme: 13:26
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Fatih Camisi'nde cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şüpheli hakkında 19,5 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galip Usta ile Bilal Erdem'in bıçakla, Yusufcan İslam'ın da darp sonucu yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA
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