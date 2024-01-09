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Fatih Camisi'nde İmama Saldıran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Fatih Camisi'nde İmama Saldıran Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Fatih Camisi'nde dün meydana gelen olayda cami içerisine girerek slogan atan Ömer S., kendisini uyarmak için gelen imamı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Fatih Camisi\'nde İmama Saldıran Şüpheli Tutuklandı
09.01.2024 - 19:13,
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Gaye Şeyma Can

İstanbul Fatih'te dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camisi'nde slogan atan ve kendisini uyarmak için gelen imam Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçaklayarak ağır yaralayan Ömer S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Fatih Camisi'nde dün saat 19.15 sıralarında meydana gelen olayda cami içerisine girerek slogan atan Ömer S., kendisini uyarmak için gelen Fatih Cami imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, zanlı Ömer S. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ömer S. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Ömer S. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Ömer S.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA
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