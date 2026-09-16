Fatih Erbakan: "Öcalan\'la ilgili bir adım atılacaksa milletimize sorulmalı"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Herhangi bir terör örgütüne, Abdullah Öcalan da dahil olmak üzere herhangi bir imtiyaz sağlanması, herhangi bir bu noktada adım atılması uygun değildir. Bununla ilgili eğer bir adım atılacaksa, bir değişiklik olacaksa bunu da millete sormak gerekir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramankazan ilçe binasının açılış törenine katıldı. Partisinin ilçe binasının açılışında konuşan Erbakan, Kazan'ın, 15 Temmuz sonrası "Kahraman" unvanını almasının ardından önemini artırdığını söyledi. Erbakan, ilçe binasının açılışı dolayısıyla esnafla, Kahramankazan halkıyla buluşacaklarını aktardı.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, bir gazetecinin, "Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Erken mi, zamanında mı derken normal zamanı bile erken hale geldi. Önümüzdeki sene diyebileceğimiz kadar yaklaştı. Dolayısıyla zamanında yapılsa bile son derece sınırlı bir zaman kaldı aslında. Bu sebeple de biz her pazar seçim olacakmış gibi Türkiye genelinde, bugün Kazan'da yaptığımız gibi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ama bana sorarsanız 2027'nin Kasım veya Ekim ayında bir seçim olma olasılığını daha yüksek görüyorum. Bir erken seçim yapılması ve böylece Tayyip Bey'in de tekrardan aday olmasının sağlanması düşünülüyor. Ancak bundan önce daha değişik gelişmeler de ortaya çıktı. Meclis'te bir anayasa değişikliğiyle Tayyip Bey'in zamanında yapılan seçimde tekrar aday olmasının önünün açılması halinde seçimin 2028 Mayıs'a kadar yapılması ihtimal dahilinde. Eğer bu düzenleme, bu anayasa değişikliği yapılamazsa da büyük ihtimalle 2027 sonunda bir seçimin olma ihtimalini görüyoruz."

"İTTİFAKLARA KAPIYI KAPATMIYORUZ"

İttifak görüşmelerine ilişkin soruya Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin, 500 bin civarında üyesi bulunduğunu ve son seçimde yüzde 7 oy aldıklarını, 2023 seçimlerinde ise 260 bin üye sayısına sahipken yüzde 3 civarında oylarının bulunduğunu belirtti. Erkaban, şöyle devam etti:

"Bu açıdan baktığımızda üye sayımızın 6 ila 7 katı kadar oy alıyoruz. Şu anda 710 bin üyeye geldik. 500 bin üye ile yüzde 7 oy alan bir partinin 710 bin üyeyle yüzde 10'un üzerinde bir oy alması gayet normaldir. Dolayısıyla bizim bir baraj sorunu şeklinde kaygımız yok. Ancak buna rağmen daha büyük bir sinerjinin oluşması, daha da güçlü bir alternatif olarak milletin huzuruna çıkılması bakımından parlamento seçiminde ittifaklarla ilgili kapıyı kapatmıyoruz. Onunla ilgili seçmen kitlesi, seçmen tabanı ve söylemleri birbirine yakın olan partilerin bir araya gelmesinin bir sinerji, millet için bir heyecan doğurabileceğini düşünüyoruz. Ancak şu ana kadar da herhangi bir somut resmi adım bu noktada atmadık. Ama dediğim gibi kapıyı kapatmıyoruz parlamento seçimleri için ittifaklara."

"SÖZ SAHİBİ ŞEHİT AİLELERİMİZDİR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Geçtiğimiz günlerde Bahçeli bir gazeteciye İmralı Adası'nda villa yapıldığını söyledi. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz teröristlerin affedilmesine, bunların siyasete geri dönmesinin önünün açılmasına sıcak bakmadığımızı ifade etmiştik. Herhangi bir terör örgütüne, Abdullah Öcalan da dahil olmak üzere herhangi bir imtiyaz sağlanması, herhangi bir bu noktada adım atılması uygun değildir. Bununla ilgili eğer bir adım atılacaksa, bir değişiklik olacaksa bunu da millete sormak gerekir. Bu noktada söz sahibi şehit ailelerimizdir, gazilerimizdir diye daha önce de ifade etmiştik. Ama tabii ki terörün bitmesine, silahların bırakılmasına ve örgütün tam manasıyla tasfiye olmasına da elbette her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bizler de 'evet' diyoruz. Ancak terör örgütünün yöneticilerine, Abdullah Öcalan'a veya terör örgütü üyelerine bu şekilde bir af getirilmesi gibi adımlar atılmasının milletimize sorulmasının, bir referanduma gitmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz."

"ANAYASA ÇALIŞMALARINA BAKARAK KARAR VERECEĞİZ"

Fatih Erbakan, yeni anayasa çalışmalarına destek verip vermeyeceklerine ilişkin sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Ne getireceklerine bakmamız gerekir. Sizin de dediğiniz gibi kendileri dışında kamuoyunun, milletin ve hatta muhalefet partilerinin de bilmediği bir hazırlık içerisinde olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla ne getireceklerini görmemiz lazım. Burada sadece Sayın Cumhurbaşkanının yeniden aday olması, aday olması halinde seçilmesinin kolaylaştırılması, efendim yüzde 40 + 1 ile Cumhurbaşkanı seçilmesi gibi veya en yüksek oyu alanın Cumhurbaşkanı olması gibi çeşitli formüllerin getirilmesi halinde biz buna karşı çıkacağımızı, bu konuda destek olmayacağımızı ifade ettik. Çünkü anayasalar şahıslar için değil, milletler için yapılır. Halk için yapılır. Öyle bir noktada ne getirileceğine, ne istendiğine bakarak tabii Yeniden Refah Partisi olarak karar vereceğiz."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ilçe binasının açılışının ardından Fevzi Çakmak Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ardındandan Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.