 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 2023 Huzur Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 2023 Huzur Toplantısı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen '2023 Huzur Toplantısı'nda, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve suç oranının azalması anlatıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden 2023 Huzur Toplantısı
27.12.2023 - 17:05,
Abone Ol

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "2023 Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi.

Neslişah Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy, mahalle muhtarları, kurum temsilcileri ile personelleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili sunum yapıldı.

İlçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların anlatıldığı programda, suç oranının geçen seneye göre azaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Ergün Turan, Fatih, Güvenlik, Etkinlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 2023 Huzur Toplantısı - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın "Adaylarımızdan biri" dediği Sergen Yalçın'dan açıklama var
17:55 Erdoğan, Netanyahu'yu İsrail'in Nazi kamplarını izlemekle suçladı
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:16:41. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 2023 Huzur Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement