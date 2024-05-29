Fatih Sultan Mehmet: Doğunun ve Batının Ötesinde Belgesel Filminin Galası Yapıldı - Son Dakika
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Fatih Sultan Mehmet: Doğunun ve Batının Ötesinde Belgesel Filminin Galası Yapıldı

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Venedikli Ressam Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet'i resmettiği portrenin hikayesini ve Fatih'in çok yönlü kişiliğini anlatan 'Fatih Sultan Mehmet: Doğunun ve Batının Ötesinde' belgesel filminin galası İstanbul Sanat'ta yapıldı.

29.05.2024 15:07  Güncelleme: 15:12
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(İSTANBUL) Venedikli Ressam Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet'i resmettiği portrenin hikayesini ve Fatih'in çok yönlü kişiliğini anlatan "Fatih Sultan Mehmet: Doğunun ve Batının Ötesinde" belgesel filminin galası İstanbul Sanat'ta yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin medya iştiraki İstanbul Dijital Medya A.Ş. tarafından hazırlanan İstanbul temalı belgesel serisinin son filminin galası, film ekibinin katılımıyla gerçekleşti. Haliç Tersanesi'nin içinde yer alan ve Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet tablosunun sergilendiği İstanbul Sanat, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

"Fatih Sultan Mehmet: Doğunun ve Batının Ötesinde" belgeselinin galasına, Medya A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve belgeselin yapımcısı Sibel Karakurt, yönetmen Cem Adıyaman, başrol oyuncusu Tuğrul Tülek, belgeselde yer alan sanat tarihçileri Süleyman Göncüoğlu ve Sedat Bornovalı gibi isimler katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sanat tarihçileri Nurhan Atasoy, Sedat Bornovalı, Süleyman Faruk Göncüoğlu, tarihçi Emrah Safa Gürkan, ressam Burhan Kum ve Serkan Varol ile Pınar Erkan, Laura Llewln ve Patricia Yağcıoğlu'nun katkılarıyla hazırlanan belgesel izleyicilere tarihi bir yolculuk vaat ediyor.

"İstanbul temalı belgesel serisinin son ürünü"

Medya A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Sibel Karakurt; "Bu belgesel İstanbul temalı belgesel serisinin son ürünü. Daha önce İstanbul gastronomi kültürünü ve tarihini anlattığımız Ayhan Sicimoğlu anlatımıyla 'İstanbul Lezzetleri', İstanbul'da yaşayan farklı kültürlerin hayatlarını, ritüellerini ve geleneklerini anlatan 'İstanbul Renkleri', İstanbul'da cami ve ezan geleneğini anlatan 'İstanbul Tavrı', Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserlerini konu alan 'Sinan'ın İstanbul'u', kentin birbirinden güzel camilerini konu alan 'Birbirini İzleyen Camiler' gibi pek çok yapıma imza atan Medya A.Ş. olarak bu belgeselleri İBB dijital mecralarında izleyiciyle buluşturuyoruz" dedi.

Etkinlik, galaya katılanların Ah Güzel İstanbul Sergisi'ni gezerek Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet tablosunu yerinde incelemesiyle sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosu, 2020 Ağustos'unda Londra'dan İstanbul'a getirilmişti.

Fatih Sultan Mehmet: Doğunun ve Batının Ötesinde Belgesel Filminin Galası Yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet: Doğunun ve Batının Ötesinde Belgesel Filminin Galası Yapıldı - Son Dakika

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