10:20 •
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?•
09:55 • •
09:43 • •
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda, trafik yoğunluğu nedeniyle 34 THA 82 plakalı taksi şoförü, aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerlemek istedi. O sırada kaldırımdan yürüyen bir kadın, taksiye vurarak tepki gösterdi. O anlar, başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kadın Taksiye Tepki Gösterdi - Son Dakika