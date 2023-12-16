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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kadın Taksiye Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kadın Taksiye Tepki Gösterdi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda, trafik yoğunluğu nedeniyle bir kadın taksiye vurarak tepki gösterdi. O anlar, başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

16.12.2023 - 09:54,
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FATİH Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda kaldırımda ilerleyen taksiye, bir kadın tepki gösterdi. Başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, yayanın taksiye vurarak bağırdığı görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda, trafik yoğunluğu nedeniyle 34 THA 82 plakalı taksi şoförü, aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerlemek istedi. O sırada kaldırımdan yürüyen bir kadın, taksiye vurarak tepki gösterdi. O anlar, başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde Kadın Taksiye Tepki Gösterdi
Kaynak: DHA
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