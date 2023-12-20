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Fatih'te 9 ölü kedi davasında tanık ifadesi - Son Dakika
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Fatih'te 9 ölü kedi davasında tanık ifadesi

Fatih'te yavru bir kediyi çantasına koyan ve iş yerinde 9 ölü kedi bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada tanık ifadesi alındı. Tanık, sanığın kedilere kötü sözler söylediğini ve iki kez ihbarda bulunduğunu belirtti. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını belirlemek için gözlem altına alınmasına karar verdi.

Fatih\'te 9 ölü kedi davasında tanık ifadesi
20.12.2023 - 11:21,  Güncelleme: 12:14
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FATİH'te, yavru bir kediyi çantasına koyan ve oğlunun, iş yerinin üst katında 9 ölü kedi bulduğu iddiasıyla tutuklanan Fatih Mehmet Ö.'nün yargılandığı davada tanık dinlendi. Tanık Cenk Eker, "Sanığın kedilere, 'Senin gözünü çıkaracağım, öldüreceğim, katledeceğim' şeklinde bağırdığını duyuyordum. Bu nedenle iki kez sanık hakkında ihbarda bulunmuştum" dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Mehmet Ö., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları ile çok sayıda hayvansever duruşmaya katıldı.

"POŞETE ATMADAN ÖNCE AÇIP BAKTIĞIMDA KEDİ ÖLÜLERİNİ GÖRDÜM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Türkan, sanığın iş yerinin çatısına kova bıraktığında kötü bir koku geldiğini söyleyerek, "Fatih bana çöpe atmam için ağzı bağlı siyah poşet verdi. Poşet ağırdı, ben de poşete atmadan önce açıp baktığımda ölü kedileri gördüm" dedi. Bunun üzerine söz alan sanık Fatih Mehmet Ö., iş yerinde kanalizasyon borusu patladığını, poşetin içinde balçık olduğunu iddia ederek kedi olmadığını ifade etti.

"KEDİLERE, 'SENİN GÖZÜNÜ ÇIKARACAĞIM, ÖLDÜRECEĞİM, KATLEDECEĞİM' DİYE BAĞIRDIĞINI DUYUYORDUM"

Tanık Cenk Eker, "Sanık ile iş yerlerimiz yan yanadır. Kedilere, 'Senin gözünü çıkaracağım, öldüreceğim, katledeceğim' şeklinde bağırdığını duyuyordum. Bu nedenle iki kez sanık hakkında ihbarda bulunmuştum" şeklinde konuştu. Sanık Fatih Mehmet Ö. cezaevine girmesine oğlunun neden olduğunu, karakola ifade vermeye gittikten sonra oğlunun hayvan ölülerini elbiselerine sardığını ve aleyhinde ifade verdiğini söyledi.

SANIK HASTANEDE GÖZLEM ALTINA ALINACAK

Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kedinin sanık Fatih Mehmet Ö. tarafından 31 Ekim'de sırt çantasına konarak götürüldüğünün tespit edildiği kaydedildi. Sanığın 13 Kasım'da iş yerinde yapılan incelemede, ölü kedilerin çöplerin arasında bulunduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, sanığın oğlu Mehmet Ö.'nün ifadesine yer verilerek, babasının 8 aydır annesiyle konuşmadığı için eve gelmediğini, ruhsal ve fiziksel anlamda insanlara veya herhangi bir canlıya zarar verebilecek potansiyelde olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Babasının uyuşturucu madde etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirebilme ihtimali olduğunu aktaran Mehmet Ö.'nün, babasının iş yerinde bulunan ölü kedileri görmesiyle polis merkezine giderek ifade verdiğini belirtti. İddianamede, Fatih Mehmet Ö.'nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: DHA
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