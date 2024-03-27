Fatih'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Fatih'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih\'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla toplumda infiale yol açtığı belirtildi. Şüphelinin daha önce de 11 suç kaydının olduğu ifade edildi. Olayın yaşandığı iş yerinin faaliyetine son verildiği ve mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından tahliye sürecinin başlatıldığı açıklandı. İş yerinin önüne gelen bir grup ise olaya tepki gösterdi.

27.03.2024 15:13
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Fatih'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Fatih'te bir kadının darbedilirken manevi değerlere de küfredilmesi olayının görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin toplumda infiale yol açtığı bildirilen açıklamada, bunun bir yansıması olarak da iş yerinin kepenklerine olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazıldığı aktarıldı.

Açıklamada, emniyet birimlerinin çalışması sonucu kadını küfürler eşliğinde darbeden A.Ü.Ş'nin gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda 'iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 11 suç kaydının olduğu anlaşılmıştır."

Olayın yaşandığı iş yerinin, Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildiği belirtilen açıklamada, dükkanın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün ise tahliye sürecini başlattığı kaydedildi.

Fatih Belediyesince söz konusu iş yerinin ayrıca ruhsatının da iptal edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ü.Ş. adliyeye sevk edildi.

İş yerinin önüne gelen grup olaya tepki gösterdi

Öte yandan söz konusu iş yerinin önüne gelen bir grup, olaya tepki gösterdi.

İş yerinin kapalı olan kepenklerini tekmeleyen gruptakiler, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. İş yerinin kepengi üzerine olaya tepki amacıyla yazılan "Allah'ın kitabı ve Resulü canımızdan evladır" yazısı ise bazı kişiler tarafından silindi.

Polis ekiplerinin iş yeri önündeki bekleyişi sürüyor.

Çalışanın iş akdi feshedildi

İş yeri sahibinin avukatı Tamer Yılmaz, gazetecilere, yaşanan olayın hiçbir mazereti olamayacağını belirtti.

Olaya karışan şüphelinin çalışan olduğunu ve iş akdinin derhal feshedildiğini aktaran Yılmaz, kolluk ve yargıya intikal eden konuda iş yeri sahibinin de hiçbir şekilde çalışanın yanında durmadığını dile getirdi. Yılmaz, olayın iş yerine gelen kadının bir gün öncesinden aldığı iki cep telefonu kılıfından birini iade etmek istemesi nedeniyle yaşandığını anlattı.

Bu sırada Avukat Yılmaz'ın açıklamalarına tepki gösteren Muhammed Miraç Sarıoğlu adlı kişi de Türkiye'de yaşayan insanların inançlarına, hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kadının darbedilmesi güvenlik kamerasında

Öte yandan, dükkan içerisinde yaşanan tartışma ve kadının darbedilmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, dükkandaki tartışmanın ardından ayrılan ve bir süre sonra yeniden iş yerine gelen kadının, buradaki çalışanlarla tartışmaya devam etmesi, bir kişi tarafından dışarıya çıkarılması ve darbedilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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