Fatih'te Çukur Dizisi Kahvehanesinde Cinayet ve Kundaklama Şüphesi - Son Dakika
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Fatih'te Çukur Dizisi Kahvehanesinde Cinayet ve Kundaklama Şüphesi

Fatih\'te Çukur Dizisi Kahvehanesinde Cinayet ve Kundaklama Şüphesi

Fatih'te Ercan Çali, Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde cinayete kurban gitti. Cinayetten sonra kahvehanenin ve evin kundaklandığı bildirildi. Olayla ilgili tutuklamalar gerçekleşti ve soruşturma devam ediyor.

17.01.2025 14:31  Güncelleme: 14:39
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Baran AKKAYA/ İSTANBUL, FATİH'te, Ercan Çali (34) Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin önünde öldürülmüştü. Cinayetin ardından, şüphelilerin önce evi daha sonra ise işlettikleri kahvehane yandı. Polis ekipleri evin kundaklandığını tespit ederken, kahvehaneyle ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

Fatih'te, 11 Ocak'ta Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmecisi T.S.K isimli trans birey ile tartışan Ercan Çali, çıkan arbedede silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Çalışmaların devamında 22 suç kaydı olan T.S.K. ile tabancayı sakladıkları öğrenilen B.U. ve G.Ş. tutuklanmıştı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yaşanan cinayetin ardından T.S.K.'nin evi daha sonra da işlettiği kahvehane yandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri evin kundaklama sonucu yandığını belirledi. Kahvehanedeki yangının nedeniyle ilgili araştırma ise devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Çukur Dizisi Kahvehanesinde Cinayet ve Kundaklama Şüphesi - Son Dakika

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