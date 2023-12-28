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Fatih'te eski eşini silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Fatih'te eski eşini silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te yaşanan olayda, M.A.G. adlı şüpheli eski eşi H.B'yi silahla yaraladıktan sonra tekerlekli sandalyeyle kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, oğlunun husumetlisi olduğunu iddia ederek silahın yanlışlıkla ateş aldığını söyledi. Yaralanan H.B. ise hastaneye kaldırıldı. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fatih\'te eski eşini silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı
28.12.2023 - 13:39,
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Fatih'te eski eşini silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Ayvansaray Mahallesi Kuyulu Bahçe Sokak'ta yürüme engelli M.A.G. ile eski eşi H.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.G, yanında bulunan silahla H.B'yi yaraladıktan sonra tekerlekli sandalyeyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüpheli M.A.G. yakalandı. M.A.G. ifadesinde, oğlunun husumetlisi olduğu için yanında taşıdığı silahın yanlışlıkla ateş aldığını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin olayın ardından tekerlekli sandalye ile kaçması bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Ayvansaray, Bahçe, Fatih, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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