Fatih'te İki Kadın Cinayeti ve İntihar

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Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde iki ayrı ilçede iki kadını öldürdüğü tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, S.Ç. (19) adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da A.H. (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İ.U. (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi.

Elde edilen bilgilere göre, mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlendi.

Şüpheli, Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı ailesinin, kız kardeşini üniversiteye götürmek üzere şehir dışına çıkması üzerine evde tek kaldı. Burada eski kız arkadaşı A.H'yı başını keserek öldüren şüpheli, daha sonra yeni kız arkadaşı İ.U ile Fatih'te buluştu.

Birlikte surların tepesine çıktığı İ.U'nun da başını kesip vücudunu parçalara ayıran şüpheli, olayın ardından intihar etti.

Şüphelinin intiharının ardından olay yerinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Ekipler, bölgeye sevk edilen itfaiye merdiveniyle surlara çıkarak, şüphelinin burada öldürdüğü İ.U.'nun cesedinin parçalarını aradı.

Şüphelinin birçok parçaya ayırdığı cesedin bir bölümünü surun tepesinde bıraktığı, bazılarını ise aşağıya attığı belirlendi, ceset bir araya getirildi.

Olay yerindeki araştırmalar ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından şüpheli ile İ.U'nun cesetleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cinayetten önce parçalanmış ceset çizmiş

Bu arada, şüphelinin ilk cinayeti işlediği evde polis ekiplerince detaylı inceleme yapıldı.

Maktul A.H'nın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, şüphelinin babasının ifadesine başvuruldu. Baba, oğlunun daha önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

Öte yandan, evde yapılan aramalarda, şüphelinin odasından maktul İ.U'nun parçalanmış cesedine uygun kara kalem çizim çalışması ele geçirildi.

Şüphelinin cinayetleri neden işlediğine dair henüz bir bulguya rastlanmazken, öldürülen iki kızın da öğrenci olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.