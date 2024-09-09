Fatih'te Dolandırıcı Taksiciye Ceza

Fatih'te müşterilerinden fazla ücret aldığı belirlenen taksiciye idari para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince, 7 Eylül'de müşterilerini dolandırarak 25 bin 250 lira aldığı gerekçesiyle adli işlem başlatılan taksi sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Ekipler, 34 TBA 58 plakalı taksinin sürücüsü O.K'ye "ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımaktan" 6 bin 439 lira idari para cezası kesti.
Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) maddeleri kapsamında taksinin çalışma ruhsatı askıya alınarak 15 gün trafikten menedildi.
Sürücü O.K'nin toplu taşıma kullanım belgesi de iptal edildi.
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