Fatih'te park halindeki motosikleti çalan şüphelilerden biri yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te park halindeki motosikleti çalan şüphelilerden biri yakalandı

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Fatih, Kumkapı'da park halindeki bir motosikleti çalan şüphelilerden biri güvenlik kameralarına yakalandı. Polis, görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

03.07.2024 11:03
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FATİH'te park halindeki motosikleti el arabasına yükleyerek çalan iki şüpheliden biri yakalandı. Şüphelilerin motosikleti çalarak el arabasıyla götürdükleri anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih, Kumkapı'da mağdur Y.B.'ye ait bir motosiklet park edildiği yerden çalındı. Polis yaptığı çalışmalar sonucunda motosikletin çalındığı anların güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde; çöp toplayan şüphelilerden birinin yüzünde maske olduğu ve sokaklarda dolaştığı ardından da park halindeki motosikletin yanına yaklaştığı görülüyor. Şüpheliler daha sonra motosikleti el arabasına yükleyerek hızla olay yerinden kaçıyor. Şüphelilerin kaçtıkları anlar ise başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor.

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini takip ederek şüphelilerden Mahmut Ö.'nün kimliğini tespit edip gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Fatih\'te park halindeki motosikleti çalan şüphelilerden biri yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te park halindeki motosikleti çalan şüphelilerden biri yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te park halindeki motosikleti çalan şüphelilerden biri yakalandı - Son Dakika
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