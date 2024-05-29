Fatih\'te Tartışma Sonucu Genç Silahla Yaralandı

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Fatih'te bir gencin tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralandığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İskenderpaşa Mahallesi Hissedar Sokak'ta bir kişi, aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen genci konuşmak için sokağa çağırdı.

Konuşma sırasında belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, bir süre tartışıp boğuştuğu genci silahla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, silahla yaralama anı, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.