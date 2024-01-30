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Fatih'te Turistin Çantasını Kapkaç Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te Turistin Çantasını Kapkaç Yapan Şüpheliler Yakalandı

Fatih'te bir turistin içinde yaklaşık 10 bin euro bulunan çantasını kapkaç yaparak çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin daha önceden suç kayıtları olduğu belirlendi.

Fatih\'te Turistin Çantasını Kapkaç Yapan Şüpheliler Yakalandı
30.01.2024 - 11:17,
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FATİH'te, bir turistin içinde yaklaşık 10 bin euro bulunan çantasını kapkaç yaparak çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanırken, kapkaç sonrası kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'a turist olarak gelen A.H., Fatih, Kemalpaşa Mahallesi Tevfik Paşa Caddesi'nde 15 Ocak Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında içinde 9 bin 190 euro bulunan çantasının çalındığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Karakolda ifade veren A.H.'nin oteline dönerken iki kişinin çantasını çaldığını onları kovalamasına rağmen yakalamadığını söylediği öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde çantayı çalan iki hırsızın hızla koşarak kaçtıkları, mağdurun da onlara yetişmek için arkalarından koştuğu görüldü.

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda şüpheliler Abdullah Ö. (22) ve Fatih K. (22) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Abdullah Ö.'nün daha önceden 9, Fatih K.'nın ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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