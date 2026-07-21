Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul Fatih'te bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Fatih'te bir eve operasyon düzenlendi.

Aramalarda, uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan 52 kilo 600 gram madde ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.