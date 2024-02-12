Fatih\'te Yangın: Dumandan Etkilenen Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

FATİH'te, 3 katlı bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale ederek söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 01.00 sıralarında Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle binanın birinci katından yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada binadan yükselen alevler, bitişikte bulunan 4 katlı binaya da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası dumandan etkilenen bir kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın çıkan bina ile alevlerin sıçradığı binada hasar meydana geldi.
Yangın çıkan binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de binada alevlerin yükseldiği görülürken, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği anlar yer aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
7 Ekim 2023'ten bu yana 53 binden fazla Filistinliyi katledip bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail katliamlarına son vermiyor. Güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Refah Kenti'ne kara, hava ve denizden onlarca saldırı düzenleyip sivillerin evlerini hedef alan İsrail ordusunun 100'den fazla kişiyi öldürdüğü ve yüzlerce kişiyi de yaraladığı aktarıldı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
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İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
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