Fatih'te Yangın, Tramvay Seferleri Sınırlı

Fatih'te bir binada çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri Kabataş- Sultanahmet ve Beyazıt- Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Çemberlitaş-Beyazıt bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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