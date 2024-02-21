Fatih'te yankesicilik yaparak turistin cep telefonunu çalan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te yankesicilik yaparak turistin cep telefonunu çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Fatih\'te yankesicilik yaparak turistin cep telefonunu çalan şüpheli suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet'te bir turistin cep telefonunun çalındığını fark ederek harekete geçti. Şüpheli V.A. gözaltına alınırken, cep telefonu sahibine teslim edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.02.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Fatih'te yankesicilik yaparak bir turistin cep telefonunu çalan şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet'i gezen F.Ü'nün cep telefonunun bir yankesici tarafından çalındığını görünce hemen harekete geçti.

Şüpheli V.A. ekiplerce gözaltına alınırken, cep telefonu sahibine verildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fatih'te yankesicilik yaparak turistin cep telefonunu çalan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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