Fatih'teki Çökmede Başsağlığı Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı diledi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Fatih'te doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu oluşan enkazda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan 10 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Elim olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cenabıallah aziz milletimizi her türlü afetten ve kazadan korusun."