Fatih Tekke: Trabzonspor'un Avrupa'da olması gerekiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından ilk yarının kariyerindeki en kötü ilk yarılardan biri olduğunu söyledi. Kaptan ve stoper eksikliklerine rağmen bu oyunu kabul etmediklerini belirten Tekke, ikinci yarıdaki toparlanmaya rağmen Konyaspor'un iyi savunduğunu ifade etti.

Tekke, önceliklerinin üçüncülüğü garantilemek olduğunu vurgulayarak, 'Trabzonspor'un Avrupa'da olması gerekiyor' dedi. Kupa yarı finalinde olduklarını hatırlatan Tekke, önlerindeki Göztepe maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi.