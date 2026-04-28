Fatih Tekke: Trabzonspor'un Avrupa'da olması gerekiyor

28.04.2026 01:29
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor mağlubiyetinin ardından ilk yarıdaki kötü oyunu kabul etmediklerini belirterek, önceliklerinin üçüncülüğü garantilemek olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından ilk yarının kariyerindeki en kötü ilk yarılardan biri olduğunu söyledi. Kaptan ve stoper eksikliklerine rağmen bu oyunu kabul etmediklerini belirten Tekke, ikinci yarıdaki toparlanmaya rağmen Konyaspor'un iyi savunduğunu ifade etti.

Tekke, önceliklerinin üçüncülüğü garantilemek olduğunu vurgulayarak, 'Trabzonspor'un Avrupa'da olması gerekiyor' dedi. Kupa yarı finalinde olduklarını hatırlatan Tekke, önlerindeki Göztepe maçına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı 21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Alman turist otel odasında ölü bulundu Kamera kayıtları kafa karıştırdı Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı

00:06
İran’ın başkenti Tahran’da bugüne kadarki en büyük gösteri
İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadarki en büyük gösteri
23:12
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
23:06
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen turist otelde ölü bulundu
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu
22:07
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
21:49
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
21:27
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
