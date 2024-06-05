Fatih Tezcan'a 2 Yıl 8 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Fatih Tezcan'a 2 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi, eski milletvekili Aytun Çıray'a hakaret eden Fatih Tezcan'a indirim yapılmaksızın ve ertelenmeksizin toplam 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tezcan, sosyal medyada Çıray'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

05.06.2024 15:40
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi, eski milletvekili Aytun Çıray'a hakaret eden Fatih Tezcan'a indirim yapılmaksızın ve ertelenmeksizin toplam 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Fatih Tezcan sosyal medyadan, eski milletvekili Aytun Çıray'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Aytun Çıray da avukatı aracığıyla Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs'ta görülen davada, Cumhuriyet savcısı, Fatih Tezcan'ın, "dosyaya yansıyan evrak ve bilirkişi raporları dikkate alındığında kamu görevlisi olan müştekiye hakaret ve tehditte bulunduğu anlaşıldığından, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasını" istedi.

Mahkeme, Tezcan'a indirim yapılmaksızın ve ertelenmeksizin, "kamu görevlisine hakaret suçu"ndan 2 yıl 4 ay hapis cezası, "tehdit" suçundan da 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fatih Tezcan'a 2 Yıl 8 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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