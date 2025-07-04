Fatiha Suresi\'nde Aşkı Bulmak

Araştırmacı ve yazar Yusuf Yıldız, Kuran-ı Kerim'in özü olarak değerlendirdiği Fatiha Suresi'nin tefsirine ilişkin "Kur'an'ın özüne ve lafzına sadık kalarak günümüz gençliğine hitap edecek bir dil oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Bu da tasavvufta hazine olarak fazlasıyla var. Eğer Fatiha Suresi'nde aşkı görebilirsek Kur'an'ın bütününde de bulabiliriz" dedi.

İşletme ve İlahiyat lisans eğitimlerinin ardından dış ticaretle ilgilenen Yıldız, tasavvufa yönelik çalışmalarına dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik yıllarından beri arkadaş çevresinde sohbet halkaları kurduğunu söyledi.

Yıldız, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde okuduğu yıllarda arkadaşlarının İslam'a ilişkin sorularıyla muhatap olduğu için bu alanda okumalar yaptığını belirterek, "O dönemde ateizm, deizm dediğimiz moda akımlar, üniversitelerde yeni yeni filizlenmeye başlamıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu işin merkeziydi. Elhamdülillah, orada pek çok arkadaşın hidayetine vesile olduk." ifadelerini kullandı.

Üniversite yıllarında ateist ve deist gençlerle tanışınca dini bilgilerini, Kur'an-ı Kerim ve sünnete bakışını yenilemek amacıyla büyük bir çabaya giriştiğini ifade eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim sancılarım ateist ve deist gençlerle tanışınca başladı. Ülkemizde tasavvufa sıcak bakan tasavvuf meşrebine açık çeşitli camialar var. Benim hürmet etmeye layık gördüğüm nice Allah dostu diyebileceğimiz zatlarla bire bir ilişkilerim de oldu. Onlara hürmet ettim, ellerini öptüm, dualarını aldım. Bu şekilde tasavvufa bir gönül bağımız oluştu. Sonraları kitaplardan okuduğum tasavvufla gerçek hayatta yaşadığım tasavvuf arasındaki farklılıkları mukayese etme imkanı oldu. İnsanın tasavvufa dair öğrendiği şeylerin her birinin İslam'ı daha doğru anlamada bir referans olabileceği kanaati oluştu. Anlayabildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadar tecrübelerimizi, birikimlerimizi ve müktesebatımızı yeni nesillere ulaştırmak anlamında yayın hayatına bir kitap sunduk."

"Din dediğimiz içinde aşk olan, mana olan bir olgudur"

Yusuf Yıldız, Fatiha Suresi ile aşk kavramı arasında bir ilişki olduğuna dikkati çekerek, "Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim'in mukaddimesi, özeti ve önsözüdür. Birçok müfessirimiz bu konuda hemen hemen aynı şeyleri söyler." diye konuştu.

Allah'ın yarattığı eserlere bakılıp bu eserlerin yaratıcısının nazarı dikkate alınarak tefekkür edildiğinde gerçek manada hamd edileceğini belirten Yıldız, Kur'an-ı Kerim'in de bu güzel bakışla başladığını ifade etti.

Yıldız, Yunus Emre'nin "Kahrın da hoş, lütfunda hoş" dizesine atıfta bulunarak, Fatiha Suresi'nin tefsirlerine aşk üzerinden yaklaşmanın önemini şu sözlerle anlattı:

"Tefsirlerde bu konu Allah Teala'ya hayranlık hissiyatıyla bakmak dairesinde detaylandırılmamış. Daha çok gramer, sarf, nahiv kaidelerine göre bakılmış. Ancak günümüz gençliğine hitap eden, aşkı öğreten, manayı hatırlatan bir boyut katmalıyız. Kur'an'ın özüne ve lafzına sadık kalarak günümüz gençliğine hitap edecek bir dil oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Bu da tasavvufta hazine olarak fazlasıyla var. Eğer Fatiha Suresi'nde aşkı görebilirsek Kur'an'ın bütününde de bulabiliriz. Mesela 'Yalnız sana ibadet eder, senden yardım dileriz.' ayeti aşkı anlatmıyorsa neyi anlatıyor? Rasyonel zemine tamamen açık bir tartışma. Aşk demek bir varlığa karşı kendini feda edercesine derin bir sevgi ile bağlanmaktır. 'Yalnızca ve yalnızca sen' dediğiniz zaman gayrına nötr olursunuz ve Allah'tan gayrına bakmazsınız. Tek sevgili olarak aşık olduğunuz zat kalır. Dolayısıyla kalben, aklen ve fikren bunu söyleyebilmek için gerçek bir aşkın kalbe yerleşmiş olması beklenir."

Türk toplumunun tasavvufi anlayışla yorumlanan tefsirlere muhtaç olduğunu dile getiren Yıldız, "Aşksız bir din, aşksız bir kitabın kimseye faydası olmaz. Din dediğimiz, içinde aşk, mana olan, sadece şekilden ibaret görülmemesi gereken bir olgudur. Bunun doğru yorumlanması çok önem arz eder. İhlasın ve ihsanın bizdeki karşılığı mektep anlamında tasavvuftur." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalarına Yusuf Suresi ve Kehf Suresi tefsirleriyle devam edeceğini kaydeden Yıldız'ın "Aşkın Anahtarı: Fatiha Suresi" eseri Destek Yayınlarından okurla buluştu.