Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! Her şey saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! Her şey saniye saniye kaydedildi

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Fatih'te bir kişinin, kuyumcu dükkanının vitrin ve tabela görünürlüğünü engellediği gerekçesiyle kaldırımdaki ağacı kestiği iddia edildi. Gece saatlerinde yaşanan olay çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Belediye olayla ilgili inceleme başlattı.

Fatih'te bir kişinin, kuyumcu dükkanının vitrin ve tabela görünürlüğünü engellediği gerekçesiyle kaldırımdaki ağacı kestiği iddia edildi. Ağacın kesildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! Her şey saniye saniye kaydedildi

GECE YARISI ŞAPKAYLA YÜZÜNÜ GİZLEYEREK KESTİ

Olay, 11 Eylül gecesi Fatih'teki Nuruosmaniye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Belediyesi tarafından dikilen ağaç, kuyumcu dükkanının tabela ve vitrin görünürlüğünü kapattığı gerekçesiyle bir kişi tarafından kesildi.

Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! Her şey saniye saniye kaydedildi

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, söz konusu kişinin gece saatlerinde ağacı kestiği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! Her şey saniye saniye kaydedildi

BELEDİYE İNCELEME BAŞLATTI

Sabah saatlerinde ağacın kesildiğini fark edenler durumu belediyeye bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! Her şey saniye saniye kaydedildi
Kaynak: DHA
İncelemeGüvenlik3. SayfaGüncelÇevreSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • cennetatakum samsun cennetatakum samsun:
    BELEDİYEDE İŞ RUHSATINI ,KUYUMCULAR ESNAF BELGESİNİN İPTALİNİ....DEVLETTE DOĞAYA ZARAR VERMESİNDEN , GEREĞİNİ YAPMASIDIR.... EN KISA ZAMANDAN...... 0 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Ticari ruhsatı iptal edilsin ki örnek olsun ! 0 0 Yanıtla
  • Münir pekel Münir pekel:
    Dükkanınan inceleme başlatılaın bu zihniyete sahip kişilerden daha neler çıkar 0 0 Yanıtla
  • melih sari melih sari:
    bir ağaç 22 yılda oksijen verecek konuma ulaşıyor .. o şahsa 22 milyar ceza keseceksin ve bir yeşil alana 22 ağaç diktireceksin ..bak bakalım bi daha yapıyor mu 0 0 Yanıtla
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