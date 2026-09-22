Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! Her şey saniye saniye kaydedildi

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Fatih'te bir kişinin, kuyumcu dükkanının vitrin ve tabela görünürlüğünü engellediği gerekçesiyle kaldırımdaki ağacı kestiği iddia edildi. Gece saatlerinde yaşanan olay çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Belediye olayla ilgili inceleme başlattı.
Fatih'te bir kişinin, kuyumcu dükkanının vitrin ve tabela görünürlüğünü engellediği gerekçesiyle kaldırımdaki ağacı kestiği iddia edildi. Ağacın kesildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
GECE YARISI ŞAPKAYLA YÜZÜNÜ GİZLEYEREK KESTİ
Olay, 11 Eylül gecesi Fatih'teki Nuruosmaniye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Belediyesi tarafından dikilen ağaç, kuyumcu dükkanının tabela ve vitrin görünürlüğünü kapattığı gerekçesiyle bir kişi tarafından kesildi.
O ANLAR KAMERADA
Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, söz konusu kişinin gece saatlerinde ağacı kestiği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
BELEDİYE İNCELEME BAŞLATTI
Sabah saatlerinde ağacın kesildiğini fark edenler durumu belediyeye bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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