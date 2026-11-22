AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, NATO Parlamenter Asamblesi Yıllık Genel Kurul Toplantısı kapsamında bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen davete katıldı.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, NATO Parlamenter Asamblesi Yıllık Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla Türk heyeti olarak Berlin'de bulunduklarını belirtti.

Program kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen davete iştirak ettiklerini aktaran Aksal, "Büyükelçimiz Sayın Gökhan Turan'ın büyükelçiliğimizde verdiği davete katıldık. Sayın Büyükelçimize ve çalışma arkadaşlarına ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.