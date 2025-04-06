Fatma Aksal'dan AA'ya 105. Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Fatma Aksal'dan AA'ya 105. Yıl Kutlaması

Edirne Milletvekili Aksal, AA'nın 105. yılını kutladı ve çalışanlarına başarı diledi.

06.04.2025 16:16
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aksal, kutlama mesajında, Anadolu Ajansı çalışanlarının kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sesini dünyanın dört bir yanında duyurmaya ve özveriyle çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Edirne'de, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli noktalarında fedakarca görev yapan ajans çalışanlarına başarı dileyen Aksal, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutlarken başta ajansın kıymetli çalışanları olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek haber dilindeki tarafsızlık, gerekse etik anlayışındaki titizlikle Anadolu Ajansının gelecekte de Türk basınına katkı sunmaya ve dünyada güvenilir bir haber kaynağı olmaya devam edeceğine inancım tamdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatma Aksal'dan AA'ya 105. Yıl Kutlaması - Son Dakika

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