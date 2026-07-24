Tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden alındı

(ANKARA)- İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yayımladığı açıklama şöyle:

"İzmit Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.07.2026 tarih ve 2026/611 sorgu sayılı kararı ile "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak" ve "Rüşvet Almak" suçlarından tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."